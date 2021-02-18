Видеомонтажер/моушн-дизайнер

👋👋Добро пожаловать

Я работаю в сфере производства визуального контента уже 4 года, за это время мною создано огромное количество видеороликов различной сложности, как для больших ютуб каналов так и для ведущих телеканалов.

Очень ответственно отношусь к этой работе и буквально живу каждым проектом если вам нужны:

Эффективные, цепляющие, душевные видеоролики.🎯🎯

То я пишите, звоните, вместе мы сможем создать то что вам нужно.