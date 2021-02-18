Видеомонтажер/моушн-дизайнер
👋👋Добро пожаловать
Я работаю в сфере производства визуального контента уже 4 года, за это время мною создано огромное количество видеороликов различной сложности, как для больших ютуб каналов так и для ведущих телеканалов.
Очень ответственно отношусь к этой работе и буквально живу каждым проектом если вам нужны:
Эффективные, цепляющие, душевные видеоролики.🎯🎯
То я пишите, звоните, вместе мы сможем создать то что вам нужно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Видеомонтаж Ver.3102 просмотра
- Рекламный видео ролик Ver.293 просмотра
- Видеомонтаж Ver.1111 просмотров
- Рекламный видео ролик Ver.392 просмотра
- Рекламный видео ролик Ver.185 просмотров
- Видеомонтаж Ver.274 просмотра
- Рекламный видео ролик Ver.481 просмотр