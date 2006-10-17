На постоянную работу в киевском офисе нужен цветокорректор. Резюме + портфолио + пожелания по зарплате на мыло: maximus_n(гав-гав)bigmir.net
Обработка фотографий9 заявок
Закрыт
17 лет назад
Профессиональная цветокоррекция и ретушь фотографий, очень качественная обработка фотографий и подготовка к печати.
Могу с фотографии сомнительного качества сделать обложку журнала или рекламную фотографию.
Обработкой фотографий занимаюсь последние 5 лет, знакомые говорят что не плохо получается.
Предоставляю услуги: ретушь, обработка фотографий, цветокоррекция, prepress, препресс, допечатная подготовка, ретушь лица, гламурная ретушь, художественная ретушь, ретушь фотографий
Примеры обработки фото можно посмотреть на сайте: www.artretouch.net
На постоянную работу в киевском офисе нужен цветокорректор. Резюме + портфолио + пожелания по зарплате на мыло: maximus_n(гав-гав)bigmir.net