Профессиональная цветокоррекция и ретушь фотографий, очень качественная обработка фотографий и подготовка к печати.

Могу с фотографии сомнительного качества сделать обложку журнала или рекламную фотографию.

Обработкой фотографий занимаюсь последние 5 лет, знакомые говорят что не плохо получается.

Предоставляю услуги: ретушь, обработка фотографий, цветокоррекция, prepress, препресс, допечатная подготовка, ретушь лица, гламурная ретушь, художественная ретушь, ретушь фотографий

Примеры обработки фото можно посмотреть на сайте: www.artretouch.net