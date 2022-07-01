augustmirova

Софья - копирайтинг, перевод статей
Опыт работы:
Сентябрь 2019 — по настоящее время2 года 11 месяцевЖурнал "Инсайт"Москва, vk.com/insightlabНаучный журналистПоиск информации, рерайт статей, написание собственный статей, создание контент-плана, копирайтинг, перевод англоязычных статейСентябрь 2019 — февраль 20222 года 6 месяцевЭкогильдияМГУvk.com/ecoguildmsuКопирайтерСбор и анализ информации, рерайт статей, перевод англоязычных источников, копирайтинг.
Написание курсовых и дипломных работ:
Февраль 2021 - по настоящее времяКурсы: МГУ им. Ломоносова - современный копирайтинг
Образование: МГУ им. Ломоносова - 5 курс, факультет психологии
Я против войны в Украине!