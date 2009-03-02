autobonbass

Надо создать дизайн сайта строительной компании. Стройка(мелкая... напр. котеджи), ремонт помещений и сборка сооружений ангарного типа. стучать в асю, здесь не отвечаю. ICQ 235927194
"Автомобили Донбасса" является первым региональным автомобильным журналом в Донецкой области Украины.
Мы развивались как информационный источник для автомобилистов представленный глянцевым журналом и газетой.
В 2008 году на базе редакции журнала был создан IT отдел специализирующийся в области создания ПО, Web-сайтов и интернет рекламы. На данный момент IT отдел представляет группу специалистов в области создания и рекламы Web-сайтов, в которую входят: 2 Дизайнера, 2 Программиста, seo-специалист, журналист.
Будем рады помочь вам привлечь новых клиентов/покупателей через Интеренет.
Наша контактная информация:
Адрес: г.Донецк ул.50-лет СССР, 158А
E-mail: [email protected]
Тел./факс: 8(062)340-49-60
Руководитель IT отдела: 8(050)754-39-70, 8(063)784-09-19
ICQ: 235-927-194
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад