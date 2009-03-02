autobonbass

IT отдел "Автомобили Донбасса"

"Автомобили Донбасса" является первым региональным автомобильным журналом в Донецкой области Украины.

Мы развивались как информационный источник для автомобилистов представленный глянцевым журналом и газетой.

В 2008 году на базе редакции журнала был создан IT отдел специализирующийся в области создания ПО, Web-сайтов и интернет рекламы. На данный момент IT отдел представляет группу специалистов в области создания и рекламы Web-сайтов, в которую входят: 2 Дизайнера, 2 Программиста, seo-специалист, журналист.

Будем рады помочь вам привлечь новых клиентов/покупателей через Интеренет.

Наша контактная информация:

Адрес: г.Донецк ул.50-лет СССР, 158А

E-mail: [email protected]

Тел./факс: 8(062)340-49-60

Руководитель IT отдела: 8(050)754-39-70, 8(063)784-09-19

ICQ: 235-927-194