autolecar

Евгений autolecar

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Смонтировать и обеззвучить ролики из имеющихся видео, добавить логотип
Отлично сработали! Всё быстро и без лишних разговоров. оплата в срок. Всем рекомендую!
всё очень понравилось, быстро, всё по делу, то что нужно, всем советую!!!
Ответный отзыв
drevniy2701
Сергей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Смена фона, обработка фото для интернет магазина.
Отличный заказчик, все четко, внятно. Хороший заказ.
всё отлично!
Ответный отзыв