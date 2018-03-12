Наши конкуренты используют на своём сайте фото с моего сайта, исходники фотографий у нас имеются, хочу направить им официально претензию, нужна помощь в составлении.
Юридические услуги8 заявок
Закрыт
4 года назад
Наши конкуренты используют на своём сайте фото с моего сайта, исходники фотографий у нас имеются, хочу направить им официально претензию, нужна помощь в составлении.
Смонтировать и обеззвучить 7 роликов из имеющихся видео. Добавить в начало и конец ролика логотип. Добавить маленький логотип в угол видео. Видео и логотип для примера прикладываем: https://yadi.sk/d/Zld6cWeq3TdpAH. Ждем ваших предложений.
Добрый день! Мы интернет магазин, есть фото товара на которых нужно сменить фон на просто белый и в нужных местах обработать (где нужно высветлить и подправить) ориентировочно, фотографий будет около 100 штук. Хотелось бы узнать по ...