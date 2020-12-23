automatedprocess

Автоматизация процессов, Внедрение CRM систем Creatio, bpmonline, TerrasoftCRM, SuiteCRM, SugarCRM
Внедрение CRM под ключ - Продукты Creatio, bpm'online 5.x и 7.x, Terrasoft CRM, XRM, Sales, SugarCRM и SuiteCRM
Задачи
- Повышение эффективности отдела продаж
- Автоматизация маркетинга
- Организация безупречного сервиса
- Получение широкой аналитики по всем процессам
- Полная история взаимоотношений с клиентами
- Автоматизация бизнес процессов
- Разработка технических требований к CRM системе
- Консультирование и ответы на вопросы, касающиеся функциональных возможностей Creatio, bpmonline, SuiteCRM, Terrasoft
- Разработка новой функциональности CRM
- Доработка и изменение существующих функциональных возможностей
- Настройка интеграции с IP Телефонией, СМС, сайтом и учетными системами
- Администрирование CRM
- Удаленная поддержка сервера CRM
- Резервное копирование данных информационной системы CRM
- Установка обновлений
- Разрешение проблем и устранение неисправностей, относящихся к стандартной функциональности CRM
Есть команда которую можно дополнительно привлечь при необходимости (Аналитик, Программист, Тестировщик, Саппорт инженер)
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