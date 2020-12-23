automatedprocess

Мирный automatedprocess

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Автоматизация процессов, Внедрение CRM систем Creatio, bpmonline, TerrasoftCRM, SuiteCRM, SugarCRM

Внедрение CRM под ключ  - Продукты Creatio, bpm'online 5.x и 7.x, Terrasoft CRM, XRM, Sales, SugarCRM и SuiteCRM

Задачи 

  • Повышение эффективности отдела продаж
  • Автоматизация маркетинга
  • Организация безупречного сервиса
  • Получение широкой аналитики по всем процессам
  • Полная история взаимоотношений с клиентами
  • Автоматизация бизнес процессов
Опыт внедрения 8 лет

  • Разработка технических требований к CRM системе
  • Консультирование и ответы на вопросы, касающиеся функциональных возможностей Creatio, bpmonline, SuiteCRM, Terrasoft
  • Разработка новой функциональности CRM
  • Доработка и изменение существующих функциональных возможностей
  • Настройка интеграции с IP Телефонией, СМС, сайтом и учетными системами
  • Администрирование  CRM
  • Удаленная поддержка сервера CRM
  • Резервное копирование данных информационной системы CRM
  • Установка обновлений
  • Разрешение проблем и устранение неисправностей, относящихся к стандартной функциональности CRM
Консультации по вопросам внедрения CRM систем, первая консультация бесплатная. 

Есть команда которую можно дополнительно привлечь при необходимости (Аналитик, Программист, Тестировщик, Саппорт инженер)

Предложите мне свой заказ и я расскажу как недорого и быстро смогу закрыть Ваши задачи