automatedprocess

Автоматизация процессов, Внедрение CRM систем Creatio, bpmonline, TerrasoftCRM, SuiteCRM, SugarCRM

Внедрение CRM под ключ - Продукты Creatio, bpm'online 5.x и 7.x, Terrasoft CRM, XRM, Sales, SugarCRM и SuiteCRM

Задачи

Повышение эффективности отдела продаж

Автоматизация маркетинга

Организация безупречного сервиса

Получение широкой аналитики по всем процессам

Полная история взаимоотношений с клиентами

Автоматизация бизнес процессов

Опыт внедрения 8 лет

Разработка технических требований к CRM системе

Консультирование и ответы на вопросы, касающиеся функциональных возможностей Creatio, bpmonline, SuiteCRM, Terrasoft

Разработка новой функциональности CRM

Доработка и изменение существующих функциональных возможностей

Настройка интеграции с IP Телефонией, СМС, сайтом и учетными системами

Администрирование CRM

Удаленная поддержка сервера CRM

Резервное копирование данных информационной системы CRM

Установка обновлений

Разрешение проблем и устранение неисправностей, относящихся к стандартной функциональности CRM

Консультации по вопросам внедрения CRM систем, первая консультация бесплатная.

Есть команда которую можно дополнительно привлечь при необходимости (Аналитик, Программист, Тестировщик, Саппорт инженер)

Предложите мне свой заказ и я расскажу как недорого и быстро смогу закрыть Ваши задачи