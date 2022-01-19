avabreen99

Настраивают таргетированную рекламу. Smm-специалист.
Smm
- Проанализирую ваш бизнес, что вы продаете, какими способами привлечения потенциальных клиентов используете, чтобы поддерживать уже ваш стратегию и внедрить свою;
- Анализирую вашу целевую аудиторию, изучаю боли и потребности потенциальных клиентов;
- Создание оффера - спец. предложение на которое ца будет обращать внимание;
- Упаковка профиля для продажи: шапка профиля, визуал, текст, сториз, актуальное, в общем все, на что мы обращаем внимание открыв новый аккаунт впервые;
- Продвижение через выбранные источники трафига ( в Smm имеется ввиду бесплатная реклама): сотрудничество с блогерами, пабликами итд
- Прогрев аудиторию различными видами контента, подводя к продаже;
- Анализ и увеличение продаж.
- Разработка рекламной стратегии
- Настройка рекламного кабинета
- Определение ЦА Создание креатива (я создаю несколько)
- Анализ конкурентов
- Создание аудитории
- Запуск рекламы
- Аналитика рекламы
- Подготовка продающих текстов
Действие аккаунта приостановлено!