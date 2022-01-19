avabreen99

Надежда avabreen99

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Настраивают таргетированную рекламу. Smm-специалист.

Smm

  • Проанализирую ваш бизнес, что вы продаете, какими способами привлечения потенциальных клиентов используете, чтобы поддерживать уже ваш стратегию и внедрить свою;
  • Анализирую вашу целевую аудиторию, изучаю боли и потребности потенциальных клиентов;
  • Создание оффера - спец. предложение на которое ца будет обращать внимание;
  • Упаковка профиля для продажи: шапка профиля, визуал, текст, сториз, актуальное, в общем все, на что мы обращаем внимание открыв новый аккаунт впервые;
  • Продвижение через выбранные источники трафига ( в Smm имеется ввиду бесплатная реклама): сотрудничество с блогерами, пабликами итд
  • Прогрев аудиторию различными видами контента, подводя к продаже;
  • Анализ и увеличение продаж.
Таргет услуги

  • Разработка рекламной стратегии
  • Настройка рекламного кабинета
  • Определение ЦА Создание креатива (я создаю несколько)
  • Анализ конкурентов
  • Создание аудитории
  • Запуск рекламы
  • Аналитика рекламы
  • Подготовка продающих текстов