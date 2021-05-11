avalanche_01

Олжас avalanche_01

 
23 годаКазахстан/Караганда
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Frontend разработка сайта. Качественная, кастомная вёрстка.

Подход к работе:

  • Пишу валидный и семантический код, применяю БЭМ-методологию.
  • Для страниц под разные устройства использую сетку, резиновые значения для изображений и других элементов. Делаю страницы не просто адаптивными, также легкими и отзывчивыми.
  • Для получения качественных кросс-браузерных решений с отсутствием багов - использую лучшие технические решения, проверенные на практике.
  • Использую инструменты для создания векторных иконок, удачного их отображения на любом устройстве и retina-дисплее.
  • Оптимизирую графику и скорость загрузки страниц до зеленых показателей GooglePageSpeed.
Знания и навыки:

HTML5, CSS3, БЭМ, Flexbox, Gulp, SASS/SCSS, JavaScript, jQuery, Использование спрайтов, Иконочный шрифт, Parallax scrolling.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, OpenCart и так далее.

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Телеграм: t.me/Avalanche_01

JavascriptWordPressOpenCartJoomlajQuery
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