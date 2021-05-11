Frontend разработка сайта. Качественная, кастомная вёрстка.
Подход к работе:
- Пишу валидный и семантический код, применяю БЭМ-методологию.
- Для страниц под разные устройства использую сетку, резиновые значения для изображений и других элементов. Делаю страницы не просто адаптивными, также легкими и отзывчивыми.
- Для получения качественных кросс-браузерных решений с отсутствием багов - использую лучшие технические решения, проверенные на практике.
- Использую инструменты для создания векторных иконок, удачного их отображения на любом устройстве и retina-дисплее.
- Оптимизирую графику и скорость загрузки страниц до зеленых показателей GooglePageSpeed.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, OpenCart и так далее.
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Телеграм: t.me/Avalanche_01
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