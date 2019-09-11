avdeeviktor

Добрый день, нужны услуги программиста по ТЗ который я прикрепил. Опишите пожалуйста сроки работ. (Но было бы хорошо, если это займет примерно одной недели) По стоимости 7000р. Оплата проводиться в конце работы, ...
Комплексное SEO продвижение сайта
https://kwork.ru/]Опыт - я занимаюсьпродвижением сайтов более 4 лет. Продвинули огромное количество проектов,
используя для этого только белое продвижение.
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Сделаю бесплатный аудит вашего сайта.
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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад