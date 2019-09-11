avdeeviktor

Виктор Авдеевич avdeeviktor

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Комплексное SEO продвижение сайта

https://kwork.ru/]Опыт - я занимаюсьпродвижением сайтов более 4 лет. Продвинули огромное количество проектов,

используя для этого только белое продвижение.

На данный момент черпаюзнания с марафонов, вебинаров и популярных источников по Маркетингу.

Заказывая у меняпродвижение сайта, вы получаете профессиональный подход в увеличении его

видимости в интернете, привлечении клиентов, узнаваемости бренда.

Сделаю бесплатный аудит вашего сайта.

Имеются портфолио и примеры моих работ.

Пишите/Звоните (telegram-whatsapp) -+380978563644 

  • Нужен ответственный программист

    Добрый день, нужны услуги программиста по ТЗ который я прикрепил.  Опишите пожалуйста сроки работ.  (Но было бы хорошо, если это займет примерно одной недели) По стоимости 7000р. Оплата проводиться в конце работы, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад