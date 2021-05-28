Видеомонтаж видеороликов для Рекламы, YouTube, Instagram, TikTok | Обработка фото для Instagram | Арты

Я занимаюсь монтажом видеороликов и редактированием фотографий как и разово, так и на постоянной основе.

• Ролики и оформление для YouTube, TikTok

• Продающие рекламные ролики

• Корпоративные видеопрезентации для компаний

• Обработка фотографий в PS (Стилизация, подгон по цветам, создание артов, обработка фото для инстаграма)

• Четкие и понятные обучающие ролики

• Эффектная 3д визуализация

• 2D анимация

• Качественная цветокоррекция отснятого материала (Ваше видео будет выглядеть как вырезанный кадр из какого-нибудь фильма)

• Проработанные логотипы

• Красочные видеозаставки (Интро, Аутро)

Работаю в следующих программах:

After Effects

Premiere Pro

Photoshop

DaVinci Resolve

CINEMA 4D (Рендер движок: RedShift)

Audition

lightroom

Microsoft Paint

Я уверен, что я найду с вами общий язык и сделаю все, чтобы Вы остались довольны моей работой