Видеомонтаж видеороликов для Рекламы, YouTube, Instagram, TikTok | Обработка фото для Instagram | Арты
Я занимаюсь монтажом видеороликов и редактированием фотографий как и разово, так и на постоянной основе.
• Ролики и оформление для YouTube, TikTok
• Продающие рекламные ролики
• Корпоративные видеопрезентации для компаний
• Обработка фотографий в PS (Стилизация, подгон по цветам, создание артов, обработка фото для инстаграма)
• Четкие и понятные обучающие ролики
• Эффектная 3д визуализация
• 2D анимация
• Качественная цветокоррекция отснятого материала (Ваше видео будет выглядеть как вырезанный кадр из какого-нибудь фильма)
• Проработанные логотипы
• Красочные видеозаставки (Интро, Аутро)
Работаю в следующих программах:
- After Effects
- Premiere Pro
- Photoshop
- DaVinci Resolve
- CINEMA 4D (Рендер движок: RedShift)
- Audition
- lightroom
- Microsoft Paint
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Портфолио
- Cinema4d+Redshift51 просмотр
- Cinema4d+Redshift53 просмотра
- Визуализация BMW61 просмотр
- Обработка фотографии для инстаграм аккаунта64 просмотра
- Обработка фотографии для инстаграм аккаунта47 просмотров