«Главное - правильное понимание пользователя. Остальное - мишура»
(некто неизвестный, но явно познавший дизайнерский дзен)
Привет, меня зовут Даня ♂️
Обожаю создавать, креативить и решать проблемы с конверсией сайта. На моих плечах не только создание дизайна, но и вся дальнейшая работа
Работаю с Figma, Tilda и Adobe Photoshop. Шикарный набор, ничего не скажешь
Переношу дизайн на конструктор, адаптирую под мобильные устройства, настраиваю базовое СЕО и подключаю CRM системы для дальнейшего мониторинга статистики сайта
Сложно? Нисколько)
Только в радость
P.S. любой каприз за ваши деньги >
👉Стадии создания сайта:
Проработка смыслов
Первое, с чем сталкиваемся мы с заказчиком на стадии разработки сайта
Много-много шевелений извилинами и вот уже мы составили прототип и определились с тем, как пользователь будет взаимодействовать с сайтом
Подбор референсов и дизайнерских решений
«Кради, как художник»
Все дизайнеры крадут друг у друга идеи и фишки, это нормально. Но проблема в том, что зачастую это выглядит как копи-паста
Я же интерпретирую фишки под наше с клиентом видение и общую стилистику сайта, что выглядит свежо и балдежно
Создание целостного дизайна
Соблюдаем динамику, крадем фишки, интерпретируем под проект и на выходе получаем конфетку, а не дизайн
Утверждение и перенос на конструктор. А дальше и адаптив, и техническая часть, чтобы красота была
Видишь, как просто)
Люблю доверительные отношения и позитивных людей. Ведь только благодаря таким взаимоотношениям создаются клевые и продающие сайты
Буду рад сотрудничать с каждым, кто разделяет мой подход, а так же с теми, кому надоели шаблонные сайты из 2007
Портфолио
- Концепт первого экрана для hyperX61 просмотр
- Landing page ремонт квартир57 просмотров