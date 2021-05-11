Сайты для бизнеса и экспертов с любовью ❤️

﻿«Главное - правильное понимание пользователя. Остальное - мишура»

(некто неизвестный, но явно познавший дизайнерский дзен)

﻿Привет, меня зовут Даня ‍♂️

Обожаю создавать, креативить и решать проблемы с конверсией сайта. На моих плечах не только создание дизайна, но и вся дальнейшая работа

Работаю с Figma, Tilda и Adobe Photoshop. Шикарный набор, ничего не скажешь

Переношу дизайн на конструктор, адаптирую под мобильные устройства, настраиваю базовое СЕО и подключаю CRM системы для дальнейшего мониторинга статистики сайта

Сложно? Нисколько)

Только в радость

P.S. любой каприз за ваши деньги >

👉Стадии создания сайта:

Проработка смыслов

Первое, с чем сталкиваемся мы с заказчиком на стадии разработки сайта

Много-много шевелений извилинами и вот уже мы составили прототип и определились с тем, как пользователь будет взаимодействовать с сайтом

Подбор референсов и дизайнерских решений

«Кради, как художник»

Все дизайнеры крадут друг у друга идеи и фишки, это нормально. Но проблема в том, что зачастую это выглядит как копи-паста

Я же интерпретирую фишки под наше с клиентом видение и общую стилистику сайта, что выглядит свежо и балдежно

Создание целостного дизайна

Соблюдаем динамику, крадем фишки, интерпретируем под проект и на выходе получаем конфетку, а не дизайн 

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Видишь, как просто)

Люблю доверительные отношения и позитивных людей. Ведь только благодаря таким взаимоотношениям создаются клевые и продающие сайты

Буду рад сотрудничать с каждым, кто разделяет мой подход, а так же с теми, кому надоели шаблонные сайты из 2007 