avilko_danylo

Даниил avilko_danylo

 
21 годУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Фрилансер из Украины: Копирайтинг, восстановление фотографий и дизайн - все в одном!

Привет! Меня зовут Даниил, я фрилансер из Украины, и я специализируюсь на копирайтинге, восстановлении фотографий и дизайне. Я имею многолетний опыт работы в этих областях, и мои услуги доступны для клиентов по всему миру.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
SavvaMolotkov
Савва 
21 годАрмения
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 отзывов
$5
8 баллов
8 месяцев назад
Доработать логотип за нейросетью
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Romanova_Tanya
32 годаКазахстан
10 месяцев в сервисе
Была
10 месяцев назад
$3
9 баллов
10 месяцев назад
Сделать логотип
Молодец. Задание выполнено быстро.
Рекомендую.
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