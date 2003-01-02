Фрилансер из Украины: Копирайтинг, восстановление фотографий и дизайн - все в одном!
Привет! Меня зовут Даниил, я фрилансер из Украины, и я специализируюсь на копирайтинге, восстановлении фотографий и дизайне. Я имею многолетний опыт работы в этих областях, и мои услуги доступны для клиентов по всему миру.
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недостаточно оценок
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недостаточно отзывов
17%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Персонажи для игры/книги/комикса15 просмотров
- Персонажи для игры/книги/комикса13 просмотров
- Персонажи для игры/книги/комикса9 просмотров
- Персонажи для игры/книги/комикса14 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
8 баллов
8 месяцев назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
9 баллов
10 месяцев назад
Молодец. Задание выполнено быстро.
Ответный отзыв
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