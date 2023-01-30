Время, затраченное впустую, есть существование; время, употреблённое с пользой, есть жизнь. Э. Юнг

Здравствуйте! Я занимаюсь вёрсткой адаптивный сайтов по макетам. Умею работать с Photoshop/Figma. Мои инструменты: HTML5, CSS3, jQuery, JS, БЭМ, Flexbox. Всегда на связи, чтобы Вы были в курсе выполняемой работы.