Время, затраченное впустую, есть существование; время, употреблённое с пользой, есть жизнь. Э. Юнг
Здравствуйте! Я занимаюсь вёрсткой адаптивный сайтов по макетам. Умею работать с Photoshop/Figma. Мои инструменты: HTML5, CSS3, jQuery, JS, БЭМ, Flexbox. Всегда на связи, чтобы Вы были в курсе выполняемой работы.
Я против войны в Украине!
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