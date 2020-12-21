Как говорил Гай Юлий Цезарь "Veni,Vidi,Vici" - пришел,увидел,победил! А в моем случае " взял заказ, сделал качественно, сдал!

Здравствуйте, я Авраменко Владимир-видеомонтажер,работал в фирме,но недавно решил стать свободным и работать на себя!

Не буду хвастаться какой я хороший специалист, ведь в своей специальности я совсем недавно, но для себя я нашел смысл в дальнейшей работе и жизни, развивать свои навыки и постоянно расти в своей специальности-это то,что я делаю каждый день, ведь все хотят быть лучшими в своей специальности и я не исключение.

Буду рад каждому заказчику со своим заданием , готов выслушать любые ваши предложения, что вы захотите все обсудим, общение могу вести в любых доступных для вас способах, "даю гарантию на выполнение работ". Работаю в adobe premiere pro 2020.

С удовольствием пообщаюсь голосом-в отличие от многих других могу без проблем обсудить по скайпу,телеграм,whatsap. есть вопросы звоните и спрашивайте.

G-mail:[email protected]

E-mai:l[email protected]

whatsap-89385360911

мобильный-89184232366

телеграм-@VladimirAvramenko