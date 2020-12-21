Владимир Авраменко avramenko7avramenko7
Здравствуйте, я Авраменко Владимир-видеомонтажер,работал в фирме,но недавно решил стать свободным и работать на себя!
Не буду хвастаться какой я хороший специалист, ведь в своей специальности я совсем недавно, но для себя я нашел смысл в дальнейшей работе и жизни, развивать свои навыки и постоянно расти в своей специальности-это то,что я делаю каждый день, ведь все хотят быть лучшими в своей специальности и я не исключение.
Буду рад каждому заказчику со своим заданием , готов выслушать любые ваши предложения, что вы захотите все обсудим, общение могу вести в любых доступных для вас способах, "даю гарантию на выполнение работ". Работаю в adobe premiere pro 2020.
С удовольствием пообщаюсь голосом-в отличие от многих других могу без проблем обсудить по скайпу,телеграм,whatsap. есть вопросы звоните и спрашивайте.
G-mail:[email protected]
E-mai:l[email protected]
whatsap-89385360911
мобильный-89184232366
телеграм-@VladimirAvramenko
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