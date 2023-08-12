Добрый день

Обо мне:

Больше года работаю в сфере смм, создания фото и видео контента, занимаюсь копирайтингом, есть большой опыт в написании постов, лидогенерации в инстаграм и тикток и написании стратегий продвижения. Занимаюсь полным продюсированием брендов. Являлась руководителем рекламного агентства в РБ, есть большой опыт работы в команде. С многозадачностью и ответственностью проблем не возникает. Сейчас переехала в Москву для работы над новыми проектами

Моё портфолио: https://drive.google.com/file/d/1m0sqyKhS3CJT-zbIA1TL0_ZMoslVGSXC/view?usp=share_link

Портфолио с постами и историями:

https://drive.google.com/drive/folders/1-c0LNrP5bmqqlXlmA15ZpOFk1_uMWvAA

Работала с продвижением мероприятия @update_minsk_ , продвижением салона красоты @beesbeauty.minsk , продвижением экспертов в области финансов @fadeev_adviser , продвижением эксперта по гвоздестоянию @sensei_karpov , продвижением эксперта в области СММ @smm.kristin , продвижением мероприятия @horatrancesport , продвижением бренда одежды @txtwear и тд

Есть опыт в создании креативного контента.

Также по запросу пришлю всю остальную необходимую информацию.

Мой телеграмм для связи: @avrora_eos

Мой инстаграм: https://instagram.com/avrorame_?igshid=MzRlODBiNWFlZA==