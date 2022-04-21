avtodor

Юрий avtodor

 
48 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Интересует написание советника для МТ4 по ТЗ

    $60

    Требуется разработать советник для платформы МТ4, основываясь на сигналах двух индикаторов: Center of gravity и MA Sep. Необходимо использовать прилагаемые материалы для создания функционала советника.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется написание советника для MetaTrader 4

    Требуется разработка советника для MetaTrader 4, который будет использовать сигналы двух индикаторов: Center of gravity и MA Sep. Необходима интеграция с базами данных по этим индикаторам и создание функционала для автоматической торговли.

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад