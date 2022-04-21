$60
Требуется разработать советник для платформы МТ4, основываясь на сигналах двух индикаторов: Center of gravity и MA Sep. Необходимо использовать прилагаемые материалы для создания функционала советника.
Базы данныхнет заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется разработать советник для платформы МТ4, основываясь на сигналах двух индикаторов: Center of gravity и MA Sep. Необходимо использовать прилагаемые материалы для создания функционала советника.
Требуется разработка советника для MetaTrader 4, который будет использовать сигналы двух индикаторов: Center of gravity и MA Sep. Необходима интеграция с базами данных по этим индикаторам и создание функционала для автоматической торговли.