Реализация скрипта см.атач, точный пример, нужно чтоб работал такой на нашем сервере систематически, запускался несколько раз в день. спрашивайте, предлагайте
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста для сопровождения проекта по созданию инет магазина, имеющего опыт в создании сайтов под cs-cart. Также возможны разовые задачи для выполнения. Привествуется готовые проекты под этот движок из Вашего портфолио. Жду предложений.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по подготовке технических заданий для вебпроектов. Требования к кандидату: 1. Знание современных вебтехнологий, opensource решений 2. Опыт в реализации успешных проектов Задачи: - составить ТЗ исходя из бизнес-идеи и наработок по проекту - обеспечить контроль хода выполнения работ ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется проффи по SEO для продвижение интернет-магазина, сайт которого выходит в новой версии. Обращаться только тем кто как минимум имеет рабочие: СайтКонтентАнализер Хрумер + моды к хрумеру Алсубмиттер и Язли а также большой опыт и доскональное знание направления, ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Ознакомившись с http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/82440.html требуется реализовать на 2-х серверах (локальный и рабочий) freebsd: 1. конроль версий разрабатываемого ПО (/usr/local/www/*/htdocs + /var/db/mysql) 2. синхронизация рабочей ветки между серверами 3. зеркало баз данных средствами мускл 4. организация бекапа: день недели, неделя, месяц 5. держать ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для работы с современными опенсорс движками сайтов и инетмагазинов требуется опытный программист php, имеющий возможность начать работу сейчас, сразу после утверждения ТЗ. Укажите с какими движками Вы работали.Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Требуется специалист по подключению процессинговых систем на вебсайт под управлением opensource движка: 1. http://www.interkassa.com/ 2. http://cmcbilling.ru/ 3. http://ecommerce.upc.ua/site/docs.html (заявка проведена, ключи получены) Предлагать только готовое решение. Опыт построения подобных систем обязателен. Предоплату не предлагать. Тестовый сервер есть.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется опытный вебтехнолог с опытом внедрения коммерческих решений на жумла, хорошо знающий компоненты и возможности этого движка. Предлагайте стоимость за следущую работу: 1. На предустановленную жумлу последней версии поставить: - инетмагазин для товаров - публикации платного и бесплатного ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт15 лет назад
Поключить к магазину платежные системы: 1. WebMoney 2. E-Gold 3.Яндекс-Деньги 4.PayPal 5. UkrMoney 6.Moneybookers 7. e-Bullion 8. Liberty Reserve 9. RuPay 10. Pecunix 11. V-Money 12.UA-Money + смс деньги + кредитные карточки (наш банк со своим стандартным софтом)Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Для выполнения информационно-аналитических задач: парсеры, хттп-аутентификаця. Подробности в личку.Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются контент-менеджеры для работы онлайн для подготовки и публикации информации по заданным критериям зп по договоренностиНаполнение сайтов43 заявкиЗакрыт15 лет назад
Поключить к магазину на cs-cart платежные системы: 1. WebMoney 2. E-Gold 3.Яндекс-Деньги 4.PayPal 5. UkrMoney 6.Moneybookers 7. e-Bullion 8. Liberty Reserve 9. RuPay 10. Pecunix 11. V-Money 12.UA-Money + безнал + кредитные карточки (наш банк с расчетным счетом) * ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $200
Поключить к магазину на cs-cart платежные системы: 1. WebMoney 2. E-Gold 3.Яндекс-Деньги 4.PayPal 5. UkrMoney 6.Moneybookers 7. e-Bullion 8. Liberty Reserve 9. RuPay 10. Pecunix 11. V-Money 12.UA-Money + безнал + кредитные карточки ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Поключить к магазину на cs-cart платежные системы: 1. WebMoney 2. E-Gold 3.Яндекс-Деньги 4.PayPal 5. UkrMoney 6.Moneybookers 7. e-Bullion 8. Liberty Reserve 9. RuPay 10. Pecunix 11. V-Money 12.UA-Money + безнал + кредитные карточки (наш банк с расчетным счетом) * ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
1. Создать демо-ролик с информацией про фестиваль "Талановиті діти України", сделать его главной страницей сайта см. атач - вебсайт.jpg. Оформить в виде первой страницы будущего сайта, разместить спонсоров и информацию о помощи фестивалю. Инфо для ролика: ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Хотим: 1. Мощный функциональный хайтеч дизайн в стиле веб 2.0 2. Участие в разработке и оформлению всех элементов до запуска сайта 3. Дальнейшая поддержка (по отдельной договоренности) * Предпологаемые сроки 7-10 дней В атаче пример первой страницы (ориентировочный, по наличию ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Требуется вебдизайнер-оформитель (не студия) знающий технологии и стиль оформления: http://shamol.3dn.ru/publ/1-1-0-5 http://www.i2r.ru/static/479/out_22474.shtml Наш вебсайт разрабатывается на базе известного коммерческого движка. Порядок работ: оформление шаблонов, модулей, участие-оформление в разработке сервисов для пользователей. Подробности обсуждаются отдельно.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
Написать несложный модуль для работы онлайн (http). Подробности в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Модуль на яваскрипте для вебстраницы который: - расчитает значения в форме и передаст в обьект-флеш на этой же страницы - примет от обьект-флеша на этой же странице параметры и проведет расчеты более подробно в личкуВеб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Разработать общий дизайн и оформление для вебсайта в стиле техно, hi-tech. Есть айпи где ведется разработка. Требуется оформлять шаблоны движка интернет-магазина по мере разработки сайта. Начать с главной страницы.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад