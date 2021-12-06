Разработка креативных нетривиальных сайтов

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Почему выбирают именно меня, как веб-разработчика?

Выбирая меня, вы получите качественные услуги с учетом ваших желаний, которые будут полностью персонализированные под ваш бизнес.

Подчеркну вашу личность

Я создам ваш сайт так, чтобы вы могли лучше отобразить идентичность и ценности вашей компании. Разработаю уникальный проект, который выделит вас среди конкурентов и позволить заявить о своем позиционирования на ринку.

Никаких брифов и предоплат

Ценю свое и ваше время, возьму на себя все вопросы по организации работы сайта. Не буду заставлять вас заполнять бриф и анкеты. Поставлю нужные вопросы о вашем бизнесе и сам сформируйте техническое задание. Поэтапная оплата работы.

Интернет сайт, который легко редактировать

С готовим сайтом у вас будет доступ к простому в использовании интерфейсу администрирования. Когда я разрабатываю сайт, я не осталось вас с ним наедине, а запишу видео инструкции и отвечу на все вопросы. После разработки остаюсь в контакте с вами и предоставляю услуги администрирования.