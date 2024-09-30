👋 Приветствую! Я web-разработчик из Украины.
Предоставляю качественную, а главное надёжную вёрстку сайтов. Использую все актуальные технологии.
Программирование не только моя работа, но и любимое хобби!
Немного обо мне:
Я счастливый человек.
Люблю то чем занимаюсь, иначе бы этим не занимался.
Ответственный и честный работник.
С любовью к делу и уважением к срокам.
Качественная кроссбраузерная, адаптивная, валидная, семантическая, верстка.
Анимация сайтов
Оптимизация по PageSpeed Insights
Консультации
Технологии:
HTML, CSS(SCSS-SASS)
Методологии(БЭМ)
JavaScript
WordPress
JQuerry
Flexbox
Bootstrap
При сотрудничестве со мной :
Уважаемый заказчик. Вы приобретёте не только хорошего товарища, но и постоянного исполнителя, который готов пожертвовать то свободное время, которое было выделено для отдыха, ради вашей срочной работы.
Я сделаю всё, чтобы работа была готова на ДЕНЬ раньше указанного срока.
Если вы прочитали всё это, то знайте я готов выполнить вашу ЗАДАЧУ .
Важно:
Правки предоставляются в течении 2-х дней бесплатно!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: maxpasq
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
Портфолио
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