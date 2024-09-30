Профессиональная адаптивная верстка в срок. Кроссбраузерный, валидный код. Мой код - ключ к вашему успеху!

👋 Приветствую! Я web-разработчик из Украины.

Предоставляю качественную, а главное надёжную вёрстку сайтов. Использую все актуальные технологии.

Программирование не только моя работа, но и любимое хобби!

Немного обо мне:

Я счастливый человек.

Люблю то чем занимаюсь, иначе бы этим не занимался.

Ответственный и честный работник.

С любовью к делу и уважением к срокам.

﻿Качественная кроссбраузерная, адаптивная, валидная, семантическая, верстка.

Анимация сайтов

Оптимизация по PageSpeed Insights﻿

Консультации

Технологии:

HTML, CSS(SCSS-SASS)

Методологии(БЭМ)

JavaScript

WordPress

JQuerry

Flexbox

Bootstrap

При сотрудничестве со мной :

Уважаемый заказчик. Вы приобретёте не только хорошего товарища, но и постоянного исполнителя, который готов пожертвовать то свободное время, которое было выделено для отдыха, ради вашей срочной работы.

Я сделаю всё, чтобы работа была готова на ДЕНЬ раньше указанного срока.

Если вы прочитали всё это, то знайте я готов выполнить вашу ЗАДАЧУ .

Важно:

Правки предоставляются в течении 2-х дней бесплатно!

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком