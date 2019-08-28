axiniya_kuzmina

Аксинья axiniya_kuzmina

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ваш быстрый и грамотный корректор

Образование — высшее филологическое, даже диплом красный (вот здесь, наверное, этот факт точно может пригодиться). Основная моя работа — преподавание русского языка, подготовка выпускников к экзаменам. Опыт корректорской работы тоже есть, большой. Обожаю то, чем занимаюсь, обожаю русский язык со всеми его сложностями и заказы выполняю с удовольствием! Так как на сайте нет теста на грамотность, могу сделать любое Ваше задание! 

Редактирование и Корректура
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$1/час
от $3от 1 дня
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