Ваш быстрый и грамотный корректор

Образование — высшее филологическое, даже диплом красный (вот здесь, наверное, этот факт точно может пригодиться). Основная моя работа — преподавание русского языка, подготовка выпускников к экзаменам. Опыт корректорской работы тоже есть, большой. Обожаю то, чем занимаюсь, обожаю русский язык со всеми его сложностями и заказы выполняю с удовольствием! Так как на сайте нет теста на грамотность, могу сделать любое Ваше задание!