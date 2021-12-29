Здравствуйте, Я Женя предоставляю свою услугу по созданию вашего логотипа

-Работаю в Illustrator,Photoshop

-Предоставляю все исходники

-Вы получите 6 Видов (вашего логотипа)

-До 2х правок бесплатно

-Подойду с уважение к работе

Что нужно от вас!

1.Название (Компании,продукту и тд...)

2.Род деятельности (Компании)

3.Желательные цвета логотипа (Жолтый,красный,серый и тд...)

4.Все ссылки на источник (Вашей компании)

5.Форматы файлов (Исходники)(pdf,png,jpeg и тд...)

6.Ссылки на Ваших конкурентов (Не обязательно)

:)