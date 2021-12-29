Здравствуйте, Я Женя предоставляю свою услугу по созданию вашего логотипа
-Работаю в Illustrator,Photoshop
-Предоставляю все исходники
-Вы получите 6 Видов (вашего логотипа)
-До 2х правок бесплатно
-Подойду с уважение к работе
Что нужно от вас!
1.Название (Компании,продукту и тд...)
2.Род деятельности (Компании)
3.Желательные цвета логотипа (Жолтый,красный,серый и тд...)
4.Все ссылки на источник (Вашей компании)
5.Форматы файлов (Исходники)(pdf,png,jpeg и тд...)
6.Ссылки на Ваших конкурентов (Не обязательно)
:)