Графический дизайнер

Я графический дизайнер, иллюстратор и фотограф.

Имею художественное образование (Детская Художественная Школа №4 2008 -2012). Также обучалась в Детской архитектурно-дизайнерской школе "ДАШКА" (является подразделением Института архитектуры и дизайна КГАСУ) c 2013-2015 г.

Являюсь выпускницей Казанского Государственного Архитектурно-Строительного Университета (красный диплом) выпуск 2020 г по специальности Графический дизайн. Дипломная работа “Визуальный комплекс фестиваля городской культуры и искусств TAT CULT FEST” была реализована в рамках фестиваля TAT CULT FEST в 2020 году. TAT CULT FEST — это фестиваль городской татарской культуры и искусств, который захватит всю территорию Казанского Кремля и представит его гостям уникальную международную программу из мира музыки, кино и искусства.

Ключевые навыки:

1. Художник, графический дизайнер. Уверенный пользователь: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Figma. А также владею Adobe Lightroom, 3DMax.

2. Фотограф (опыт более 5 лет). Предметная и портретная съёмка.

С работами можно ознакомиться по ссылке сети Instagram:

https://www.instagram.com/aiguru_moon/

3. Различные техники как от руки, так и на графическом планшете. C работами можно ознакомиться по ссылке на сайте Instagram:

https://www.instagram.com/aiguru_moon_graphics/

Основные направления деятельности:

Логотип

Идентификационный стиль

Верстка полиграфических изданий

Пиктограммы

Иллюстрации

Обладаю прекрасными коммуникативными качествами, проявляю себя в командной работе. Открыта для любых идей и новых знаний. Ответственно подхожу к выполнению любых задач, умею адаптироваться под сроки и желания заказчика.

С моим портфолио можно ознакомится по ссылке:

https://media.rabota.ru/processor/resume/original/2021/04/21/portfolio-2116655_2021-04-21_17-38-51.pdf