Я графический дизайнер, иллюстратор и фотограф.
Имею художественное образование (Детская Художественная Школа №4 2008 -2012). Также обучалась в Детской архитектурно-дизайнерской школе "ДАШКА" (является подразделением Института архитектуры и дизайна КГАСУ) c 2013-2015 г.
Являюсь выпускницей Казанского Государственного Архитектурно-Строительного Университета (красный диплом) выпуск 2020 г по специальности Графический дизайн. Дипломная работа “Визуальный комплекс фестиваля городской культуры и искусств TAT CULT FEST” была реализована в рамках фестиваля TAT CULT FEST в 2020 году. TAT CULT FEST — это фестиваль городской татарской культуры и искусств, который захватит всю территорию Казанского Кремля и представит его гостям уникальную международную программу из мира музыки, кино и искусства.
Ключевые навыки:
1. Художник, графический дизайнер. Уверенный пользователь: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Figma. А также владею Adobe Lightroom, 3DMax.
2. Фотограф (опыт более 5 лет). Предметная и портретная съёмка.
С работами можно ознакомиться по ссылке сети Instagram:
https://www.instagram.com/aiguru_moon/
3. Различные техники как от руки, так и на графическом планшете. C работами можно ознакомиться по ссылке на сайте Instagram:
https://www.instagram.com/aiguru_moon_graphics/
Основные направления деятельности:
Логотип
Идентификационный стиль
Верстка полиграфических изданий
Пиктограммы
Иллюстрации
Обладаю прекрасными коммуникативными качествами, проявляю себя в командной работе. Открыта для любых идей и новых знаний. Ответственно подхожу к выполнению любых задач, умею адаптироваться под сроки и желания заказчика.
С моим портфолио можно ознакомится по ссылке:
https://media.rabota.ru/processor/resume/original/2021/04/21/portfolio-2116655_2021-04-21_17-38-51.pdf