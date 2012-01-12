ayin

Бакыт ayin

 
38 летКиргизия/Бишкек
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dimas555
Дмитрий 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать скрипт по обработке массива
Отличное впечатление от выполненной работы. Все сделано по ТЗ и в срок. Рекомендую.
Четко поставленная задача, быстрый фидбек, своевременная оплата.
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