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ayin
ayin
38 лет
Киргизия
/
Бишкек
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Дмитрий
dimas555
50 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать скрипт по обработке массива
Отличное впечатление от выполненной работы. Все сделано по ТЗ и в срок. Рекомендую.
Четко поставленная задача, быстрый фидбек, своевременная оплата.
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Отзывы заказчиков
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