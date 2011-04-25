Дипломы и юридические услуги
Образование высшее юридическое. Аспирант. Опыт работы по специальности 7 лет.
Пишу работы уже 6 лет по юридическим и гуманитарным дисциплинам, туризму. Ответственность и сроки гарантирую.
Пишу в основном дипломы, имею опыт в написании диссертаций (2), задачи только юриспруденции курсовые выполняю крайне редко.
Предлагаю Юридическую помощь:
- юридические консультации
- составление жалоб, исковых заявлений, претензий
- представление интересов с суде (Краснодарский край, Ростовская область, г.Москва)
- взыскание долгов
- сделки с недвижимостью и пр.
- регистрация юридических лиц (в т.ч. и некомерческих)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$110
2 балла
11 лет назад
Взялся за работу и пропал.
Ответный отзыв
Имею опыт добропорядочного сотрудничества. Рекомендую!
$110
2 балла
11 лет назад
Взялся за работу и пропал
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаю со Станиславом. Рекомендую как хорошего и корректного в общении заказчика .
$110
0 баллов
14 лет назад
Человек куда-то пропал...потом объявился, сказал "сегодня к вечеру постараюсь скинуть" и опять тишина....очень подвёл!!!
$110
0 баллов
14 лет назад
Брался выполнить практику и диплом. Сделал практику. За 7 листов ( 2 из которых календарный план) получил 1000 руб. По Диплому прислал 1 главу (теорию) . Высылала ему книгу, по которой надо было писать диплом. Автор сначала пропал, потом написал, что в аварию попал. С тех пор ни ответа, ни привета.
$110
0 баллов
14 лет назад
Получили диплом сомнительного содержания. большая его часть оказалась скачанной из Интернета. После чего - исполнитель пропал со связи. Надеюсь, что в ближайшее время -ситуация прояснится.
Ответный отзыв
Замечательное сотрудничество! Четкое задание, приятный процесс работы, своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ как надежного заказчика.