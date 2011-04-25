ayloV

Андрей ayloV

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Дипломы и юридические услуги

Образование высшее юридическое. Аспирант. Опыт работы по специальности 7 лет.

Пишу работы уже 6 лет по юридическим и гуманитарным дисциплинам, туризму. Ответственность и сроки гарантирую.

Пишу в основном дипломы, имею опыт в написании диссертаций (2), задачи только юриспруденции курсовые выполняю крайне редко.

Предлагаю Юридическую помощь:

- юридические консультации

- составление жалоб, исковых заявлений, претензий

- представление интересов с суде (Краснодарский край, Ростовская область, г.Москва)

- взыскание долгов

- сделки с недвижимостью и пр.

- регистрация юридических лиц (в т.ч. и некомерческих)

Отзывы заказчиков

baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$110
2 балла
11 лет назад
Диплом по Социальный менеджмент организации
Взялся за работу и пропал.
Имею опыт добропорядочного сотрудничества. Рекомендую!
Ответный отзыв
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$110
2 балла
11 лет назад
Диплом по юриспруденции (праву)
Взялся за работу и пропал
Не первый раз сотрудничаю со Станиславом. Рекомендую как хорошего и корректного в общении заказчика .
Ответный отзыв
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$110
0 баллов
14 лет назад
Диплом про акции
Человек куда-то пропал...потом объявился, сказал "сегодня к вечеру постараюсь скинуть" и опять тишина....очень подвёл!!!
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$110
0 баллов
14 лет назад
Доработка диплома по гос. и муниц. управлению
Брался выполнить практику и диплом. Сделал практику. За 7 листов ( 2 из которых календарный план) получил 1000 руб. По Диплому прислал 1 главу (теорию) . Высылала ему книгу, по которой надо было писать диплом. Автор сначала пропал, потом написал, что в аварию попал. С тех пор ни ответа, ни привета.
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$110
0 баллов
14 лет назад
Диплом Международное гуманитарное право
Получили диплом сомнительного содержания. большая его часть оказалась скачанной из Интернета. После чего - исполнитель пропал со связи. Надеюсь, что в ближайшее время -ситуация прояснится.
Замечательное сотрудничество! Четкое задание, приятный процесс работы, своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ как надежного заказчика.
Ответный отзыв