Брался выполнить практику и диплом. Сделал практику. За 7 листов ( 2 из которых календарный план) получил 1000 руб. По Диплому прислал 1 главу (теорию) . Высылала ему книгу, по которой надо было писать диплом. Автор сначала пропал, потом написал, что в аварию попал. С тех пор ни ответа, ни привета.