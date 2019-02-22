ayou

Ниязбек ayou

 
26 летКазахстан/Астана
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Иллюстратор
  • разработка иллюстраций, макетов журналов, книг, плакатов.
  • разработка рисунков для термопечати
2007 - 2008 – «…», иллюстратор Должностные обязанности:
  • иллюстрирование статей ежемесячного гороскопа
2006 – 2007 – «…», дизайнер Должностные обязанности:
  • создание во Flash рекламных роликов, скринсейверов, флеш-открыток, баннеров
  • иллюстрации и подготовка дизайн-макетов для сувенирной продукции — календарей, открыток, наклеек
  • верстка рекламных материалов.
  • свободное рисование от руки: различные виды креативных художественных работ
  • свободное владение всевозможными графическими техниками (акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, уголь, карандаш)
  • сочетание техник, чувство цвета и композиции, выдержанность в выбранном стиле, разнообразие творческих решений и подходов, присутствие поиска в стиле и направлении работы, видение концепции
Flash
недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
woldemarr
Андрей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать интерьер комнаты в мультяшном стиле в векторе
Отличная работа! Ниязбек показал умение вникнуть в суть задания, предлагал свои варианты решения вопросов в поставленной задаче, был постоянно на связи. Рекомендую!
Сработались отлично. Четкое ТЗ, оплата вовремя
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