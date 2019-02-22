Иллюстратор
- разработка иллюстраций, макетов журналов, книг, плакатов.
- разработка рисунков для термопечати
- иллюстрирование статей ежемесячного гороскопа
- создание во Flash рекламных роликов, скринсейверов, флеш-открыток, баннеров
- иллюстрации и подготовка дизайн-макетов для сувенирной продукции — календарей, открыток, наклеек
- верстка рекламных материалов.
- свободное рисование от руки: различные виды креативных художественных работ
- свободное владение всевозможными графическими техниками (акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, уголь, карандаш)
- сочетание техник, чувство цвета и композиции, выдержанность в выбранном стиле, разнообразие творческих решений и подходов, присутствие поиска в стиле и направлении работы, видение концепции
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа! Ниязбек показал умение вникнуть в суть задания, предлагал свои варианты решения вопросов в поставленной задаче, был постоянно на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сработались отлично. Четкое ТЗ, оплата вовремя