Качественная верстка сайтов (семантика, доступность, кроссбраузерность, Pixel Perfect, валидность)
Обо мне:
- Гарантирую чистый, валидный код;
- После сдачи проекта бесплатно вношу правки;
- Всегда на связи в рабочее время;
- Руководствуюсь принципом "Клиент всегда прав";
- Сайт-портфолио
Умения и навыки:
- Html-5 (семантическая верстка);
- Верстка html-писем;
- Адаптивная верстка;
- JS;
- FlexBox;
- Bootstrap;
- SCSS;
- БЭМ нейминг;
- Git;
- Pixel Perfect;
- Валидация по W3C;
- Доступность верстки;
- Кроссбраузерность;
📞 Контактные данные:
- Telegram: @for_az;
- E-mail: [email protected];
- Личные сообщения на Weblancer;
Оплата:
- Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.
🤝 Условия сотрудничества:
1. Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы;
2. Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем;
3. Предоплата в 50% или внесение суммы через безопасную сделку;
4. Выполнение работы - по просьбе выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации;
5. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, если таковые есть;
6. Оплата оставшихся 50%, либо завершение платежа безопасной сделки;
7. Передача файлов проекта;
8. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве;
Онлайн с 8:00.
Работаю с 19:00.
При необходимости, работаю в выходные.
Портфолио
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