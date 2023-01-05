Качественная верстка сайтов (семантика, доступность, кроссбраузерность, Pixel Perfect, валидность)

Обо мне:

Гарантирую чистый, валидный код;

После сдачи проекта бесплатно вношу правки;

вношу правки; Всегда на связи в рабочее время;

Руководствуюсь принципом "Клиент всегда прав";

Сайт-портфолио﻿

Умения и навыки:

Html-5 (семантическая верстка);

Верстка html-писем;

Адаптивная верстка;

JS;

FlexBox;

Bootstrap;

SCSS;

БЭМ нейминг;

Git;

Pixel Perfect;

Валидация по W3C;

Доступность верстки;

Кроссбраузерность;

📞 Контактные данные:

 Оплата:

Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

🤝 Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы;

2. Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем;

3. Предоплата в 50% или внесение суммы через безопасную сделку;

4. Выполнение работы - по просьбе выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации;

5. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, если таковые есть;

6. Оплата оставшихся 50%, либо завершение платежа безопасной сделки;

7. Передача файлов проекта;

8. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве;

Онлайн с 8:00.

Работаю с 19:00.

При необходимости, работаю в выходные.