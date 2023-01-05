azemlyankin

Андрей azemlyankin

 
25 летУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная верстка сайтов (семантика, доступность, кроссбраузерность, Pixel Perfect, валидность)

Обо мне:

  • Гарантирую чистый, валидный код;
  • После сдачи проекта бесплатно вношу правки;
  • Всегда на связи в рабочее время;
  • Руководствуюсь принципом "Клиент всегда прав";
  • Сайт-портфолио﻿

Умения и навыки:

  • Html-5 (семантическая верстка);
  • Верстка html-писем;
  • Адаптивная верстка;
  • JS;
  • FlexBox;
  • Bootstrap;
  • SCSS;
  • БЭМ нейминг;
  • Git;
  • Pixel Perfect;
  • Валидация по W3C;
  • Доступность верстки;
  • Кроссбраузерность;

📞 Контактные данные:

 Оплата:

  • Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

🤝 Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ, просмотр макетов или файлов, оценка стоимости и сроков выполнения работы;

2. Создание заказчиком проекта на Weblancer, выбор меня исполнителем;

3. Предоплата в 50% или внесение суммы через безопасную сделку;

4. Выполнение работы - по просьбе выгружаю промежуточный результат на тестовый поддомен для демонстрации;

5. Завершение работы - проверка заказчиком выполненной работы, внесение правок мной, если таковые есть;

6. Оплата оставшихся 50%, либо завершение платежа безопасной сделки;

7. Передача файлов проекта;

8. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве;

Онлайн с 8:00.

Работаю с 19:00.

При необходимости, работаю в выходные.

Верстка сайтаHTMLBootstrapSCSS
Портфолио