azizanrkh_

Рекламный Дизайн
Нурахунова Азиза-рекламный дизайнер
Образование:
- Гимназия №105 им.У.Джандосова(Алматы, Казахстан)
- Humber College Institute of Technology and Advanced Learning(Торонто, Канада)
2020-2022 гг.
Языковые способности:
Уйгурский (родной язык)
Русский (родной язык)
Английский (уровень С2)
Турецкий (уровень B2)
Казахский (уровень B2)
Технические способности:
- Ms Microsoft: Word, Power Point, Excel.
- Adobe Creative Cloud: Illustrator, Photoshop, InDesign, Premier Pro, XD.
- Wordpress, Tilda
Фото редактирование и фотографирование
Портфолио: