azizanrkh_

Азиза Нурахунова azizanrkh_

 
20 летКанада/Торонто
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рекламный Дизайн

Нурахунова Азиза-рекламный дизайнер

Образование:

  • Гимназия №105 им.У.Джандосова(Алматы, Казахстан)
2009-2020 гг.

  • Humber College Institute of Technology and Advanced Learning(Торонто, Канада)
Реклама и Графический Дизайн

2020-2022 гг.

Языковые способности:

Уйгурский (родной язык)

Русский (родной язык)

Английский (уровень С2)

Турецкий (уровень B2)

Казахский (уровень B2)

Технические способности:

  • Ms Microsoft: Word, Power Point, Excel.
  • Adobe Creative Cloud: Illustrator, Photoshop, InDesign, Premier Pro, XD.
  • Wordpress, Tilda
Интересы/ Хобби:

Фото редактирование и фотографирование

Портфолио:

https://n01414080.myportfolio.com/

WordPressTildaInDesign