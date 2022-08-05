Веб разработчик, Системный администратор

Развертывание, управление Linux выделенными и виртуальными серверами.

Организация и сопровождение хостинга для веб-сайтов, мобильных приложений, а

также для высоко-нагруженных проектов.

Разработка, администрирование, SMM и SEO сайтов на PHP/HTML/HTML5 и CMS

AbanteCart, CS-Cart, Joomla, PrestaShop, OpenCart, Wordpress.

Установка и конфигурация ПО для организации видеоконференций, прямых трансляций,

потокового видео и видео по запросу, общения и совместной работы, сервисов

технической поддержки.

Навыки

HTML, HTML5, CSS, PHP 5-7, Node.Js, JavaScript, Lua, ClamAV, Spamassassin, Fail2ban, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, Python 2-3, Websocket, Memcached.

Linux, LAMP, LEMP, Apache, NGINX, Redis, LDAP, OpenVPN, Turn, Bind, Dovecot, Exim, Nimble Streamer, Matrix Synapse, Flussonic, Wowza, eJabberd.

Ajenti, cPanel, Centos WebPanel, ISPConfig, Parallels Plesk Panel, Virtualmin, VestaCP, Webmin, Matomo (Piwic), Zabbix.

SuiteCRM, ERPNext, NextCloud, RocketChat, Riot ChatApp, Live Helper Chat.

Wordpress, Joomla, OpenCart, PrestaShop, Bitrix, Nicepage.

G Ads, G Analytics, G AdSense, G Webmaster, Y Metrika, Y Direct, Y Webmaster.

Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) & Ubuntu Desktop (16, 18) - Инсталляция,

конфигурация, продвинутый пользователь, администратор. MSOF, AdobePhotoshop, SonyVegas.

Facebook, Twitter, Vkotakte, Instagram, Youtube.

Знание языков

Русский — Родной

Азербайджанский — C1 — Продвинутый

Английский — A2 — Элементарный

Немецкий — B2 — Средне-продвинутый

Турецкий — B2 — Средне-продвинутый

Образование средне-техническое.

Ответственен, коммуникабелен, имею организаторские способности, расположен к быстрому

самообучению.

Имею проверенную, международную команду для разработки проектов любой сложности.