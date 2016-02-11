Отзывы заказчиков
$40
4 балла
8 лет назад
Сергей- хороший специалист. Оперативно принялся за заказ. Но сроки 2 раза сдвигал из-за каких-то личных причин. А 20 дней назад пропал совсем и на связь не выходит. Хотя оставалось до окончания работ 10%.
$15
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$75
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!