azuma-sv

Сергей Дружинин azuma-sv

 
31 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
IspanecMigel
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
4 балла
8 лет назад
Натянуть дизайн сайта на CMS Drupal
Сергей- хороший специалист. Оперативно принялся за заказ. Но сроки 2 раза сдвигал из-за каких-то личных причин. А 20 дней назад пропал совсем и на связь не выходит. Хотя оставалось до окончания работ 10%.
Tost2004
Стас 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв(-1)
$15
10 баллов
8 лет назад
Настройка Drupal CMS и консультация по управлению
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Необходимо сделать адаптивную порезку и прикрутить CMS Drupal 7
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!