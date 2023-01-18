🤝 Дизайн сделанный на совесть. Web/UX/UI landing page сайты

Знаю, как сделать сайт одновременно и удобным для пользователя и приятным визуально. Умею создавать свежие и привлекательные дизайн-проекты, грамотно делать

инфографику, делать сайт информативным и воздушным одновременно. Нахожусь в

тесном общении с коллегами, благодаря чему постоянно обмениваемся идеями и их

решениями, а также позволяет всегда быть в курсе всех изменений в сфере веб-дизайна. С

детства интересуюсь информационными технологиями и всегда хотел реализовать себя в

этой сфере