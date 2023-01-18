🤝 Дизайн сделанный на совесть. Web/UX/UI landing page сайты
Знаю, как сделать сайт одновременно и удобным для пользователя и приятным визуально. Умею создавать свежие и привлекательные дизайн-проекты, грамотно делать
инфографику, делать сайт информативным и воздушным одновременно. Нахожусь в
тесном общении с коллегами, благодаря чему постоянно обмениваемся идеями и их
решениями, а также позволяет всегда быть в курсе всех изменений в сфере веб-дизайна. С
детства интересуюсь информационными технологиями и всегда хотел реализовать себя в
этой сфере
Портфолио
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