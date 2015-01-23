$100
необходимо скопировать небольшой интернет-магазин до двухсот позиций (размещенный на движке nethouse) с заменой названия и переносом товаров на тот же движек, доступ к копируемому отсутствует
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
необходимо скопировать небольшой интернет-магазин до двухсот позиций (размещенный на движке nethouse) с заменой названия и переносом товаров на тот же движек, доступ к копируемому отсутствует
Требуется в кратчайшие сроки создать одностраничный сайт по продаже аэрозольных баллонов определенной бытовой категории. Уникальность дизайна не является первоочередной задачей, критерии выполнения: скорость изготовления, стоимость, приятный внешний вид.