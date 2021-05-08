переводчик английского и немецкого языков

Меня зовут Виктория. Я преподаватель и переводчик английского языка. Занимаюсь переводами с 2015 года.

образование:

полоцкий государственный университет. Специальность "иностранные языки" (английский, немецкий).

профессиональные навыки:

Английский язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка, работа переводчиком.

Объем письменного перевода до 15 печатных листов в день.

Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office.