переводчик английского и немецкого языков
Меня зовут Виктория. Я преподаватель и переводчик английского языка. Занимаюсь переводами с 2015 года.
образование:
полоцкий государственный университет. Специальность "иностранные языки" (английский, немецкий).
профессиональные навыки:
Английский язык – письменный и разговорный – продвинутый уровень, отличное знание специфики переводов, опыт общения с носителями языка, работа переводчиком.
Объем письменного перевода до 15 печатных листов в день.
Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office.
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