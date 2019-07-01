badgalmari22

Навыки:
· админ-панель WordPress (базовые знания)
· html (базовые знания)
· админ-панель Modx ( базовые знания)
· админ-панель Laravel
· 1С (базовые знания)
· ведение переговоров (опыт более 4-х лет)
· уверенный пользователь ПК ( Microsoft Excel, Microsoft Word)
· умение работать с Google Doc
· работа в графических редакторах (PS )
· быстрый поиск и подбор необходимой информации
ОБРАЗОВАНИЕ
год окончания 2020
Курсы английского языка, г. Харьков
Уровень: Intermediate – B1
год окончания 2014
Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, г. Харьков
Факультет: юридический
Уровень образования: полное высшее
год окончания 2012
Национальный университет внутренних дел, г. Харьков
Факультет: юридический
Уровень образования: базовое высшее
ОПЫТ РАБОТЫ
2019.07 - 2016.01 - Юридическая компания, г. Харьков - Юрист
(консультирование клиентов по юридическим вопросам).
2019.12 - 2019.07 - Фондоваябиржа, г. Харьков - Customer support representative
(техническая поддержка, переписка с клиентами).
2020.01- 2020.03 - Менеджер по продажам, г. Харьков (аутсортинговая компания).
2020.04 – 2020.10 – Фриланс (контент-менеджер).
2020.11.-2021.04 – Контент-менеджер (IT компания).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
· Желание расширить профессиональные навыки
· Гибкость мышления
· Ответственно и в срок выполняю задачи