badgalmari22

Марина badgalmari22

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
контент-менеджер, переводчик

Навыки:

· админ-панель WordPress (базовые знания)

· html (базовые знания)

· админ-панель Modx ( базовые знания)

· админ-панель Laravel

· 1С (базовые знания)

· ведение переговоров (опыт более 4-х лет)

· уверенный пользователь ПК ( Microsoft Excel, Microsoft Word)

· умение работать с Google Doc

· работа в графических редакторах (PS )

· быстрый поиск и подбор необходимой информации

ОБРАЗОВАНИЕ 

год окончания 2020

Курсы английского языка, г. Харьков

Уровень: Intermediate – B1

год окончания 2014

Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, г. Харьков

Факультет: юридический

Уровень образования: полное высшее

год окончания 2012

Национальный университет внутренних дел, г. Харьков

Факультет: юридический

Уровень образования: базовое высшее

ОПЫТ РАБОТЫ

2019.07 - 2016.01 - Юридическая компания, г. Харьков - Юрист

(консультирование клиентов по юридическим вопросам).

2019.12 - 2019.07 - Фондоваябиржа, г. Харьков - Customer support representative

(техническая поддержка, переписка с клиентами).

2020.01- 2020.03 - Менеджер по продажам, г. Харьков (аутсортинговая компания).

2020.04 – 2020.10 – Фриланс (контент-менеджер).

2020.11.-2021.04 – Контент-менеджер (IT компания).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

· Желание расширить профессиональные навыки

· Гибкость мышления

· Ответственно и в срок выполняю задачи