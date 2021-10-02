О себе

Приветствую! Я занимаюсь работой связанной с фото и видео, имею средние навыки видеомонтажа и работы в фотошопе. Список моих работ вы можете увидеть на канале ссылку на который я приложу ниже, все превью и видео на нём сделаны лично мною. Так как я новичок на этом сайте я беру не большую плату.

Ссылка на Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCYwctEvq2nEMUMoqIrVe83A