Евгений Масленников baggyofbaggyof
23 годаРоссия/Магнитогорск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
О себе
Приветствую! Я занимаюсь работой связанной с фото и видео, имею средние навыки видеомонтажа и работы в фотошопе. Список моих работ вы можете увидеть на канале ссылку на который я приложу ниже, все превью и видео на нём сделаны лично мною. Так как я новичок на этом сайте я беру не большую плату.
Ссылка на Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCYwctEvq2nEMUMoqIrVe83A
Действие аккаунта приостановлено!