bahodirdesign

Бахадыр Абдулкаюмов bahodirdesign

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн должен быть не только красивым, но и удобным!

Я специализируюсь на разработке дизайна мобильных приложений для операционных систем iOS и Android 🔥
Создаю удобные и красивые приложения, продающие за вас
✔ +2.5 тыс просмотров на бехансе
✔ Работаю в Figma
✔ На связи с 6:00 до 23:00 по МСК