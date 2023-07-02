Дизайн должен быть не только красивым, но и удобным!

Я специализируюсь на разработке дизайна мобильных приложений для операционных систем iOS и Android 🔥

Создаю удобные и красивые приложения, продающие за вас

✔ +2.5 тыс просмотров на бехансе

✔ Работаю в Figma

✔ На связи с 6:00 до 23:00 по МСК