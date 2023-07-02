Дизайн должен быть не только красивым, но и удобным!
Я специализируюсь на разработке дизайна мобильных приложений для операционных систем iOS и Android 🔥
Создаю удобные и красивые приложения, продающие за вас
✔ +2.5 тыс просмотров на бехансе
✔ Работаю в Figma
✔ На связи с 6:00 до 23:00 по МСК
Портфолио
- Green App - cryptocurrency mobile app30 просмотров
- Food App - мобильное приложение для покупки еды39 просмотров
- Strong Box - продажа сейфов27 просмотров
- Star Car - приложение для аренды авто35 просмотров