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Евгения
baka_neko
baka_neko
33 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Айжан
360focus
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
48 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото в стиле CoD
WordPress
Умница! Все сделала в лучшем виде!
Четко поставленная задача, оптимальные сроки, своевременная оплата. Приятно было работать.
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Отзывы заказчиков
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