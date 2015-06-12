baka_neko

Евгения baka_neko

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото в стиле CoD
WordPress
Умница! Все сделала в лучшем виде!
Четко поставленная задача, оптимальные сроки, своевременная оплата. Приятно было работать.
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