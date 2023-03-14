bakser55

Сергей bakser55

 
35 летУкраина/Чернигов
6 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Мое резюме

Имя и контактная информация:

Имя: Сергей

Адрес электронной почты: [email protected]

Профессиональный заголовок:

Копирайтер с опытом работы 5 лет в написании продающих текстов для сайтов и социальных сетей

Образование:

Высшее образование: КНУКИИ, диплом специалиста (2012 год окончания)

Опыт работы:

Копирайтер

  • Создание продающих текстов для сайта и социальных сетей

  • Написание статей на темы, связанные с продукцией компании

  • Редактирование и корректировка текстов

  • Подбор и подготовка изображений для публикаций

Навыки:

  • Владение украинским, польским, русским, английским и испанским языками

  • Умение писать тексты разной тематики и стиля

  • Знание основ SEO и оптимизации текстов для поисковых систем

  • Увеличение трафика на сайт на 30% благодаря оптимизации текстов для поисковых систем

  • Написание более 500 продающих текстов для сайтов и социальных сетей

  • Работа со статистикой и аналитикой сайтов

  • Знание программ для работы с текстом (Microsoft Word, Google Docs, Adobe Photoshop)

Написание статейТексты для сайтаPhotoshop