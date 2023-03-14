Имя и контактная информация:
Имя: Сергей
Адрес электронной почты: [email protected]
Профессиональный заголовок:
Копирайтер с опытом работы 5 лет в написании продающих текстов для сайтов и социальных сетей
Образование:
Высшее образование: КНУКИИ, диплом специалиста (2012 год окончания)
Опыт работы:
Копирайтер
Создание продающих текстов для сайта и социальных сетей
Написание статей на темы, связанные с продукцией компании
Редактирование и корректировка текстов
Подбор и подготовка изображений для публикаций
Навыки:
Владение украинским, польским, русским, английским и испанским языками
Умение писать тексты разной тематики и стиля
Знание основ SEO и оптимизации текстов для поисковых систем
Увеличение трафика на сайт на 30% благодаря оптимизации текстов для поисковых систем
Написание более 500 продающих текстов для сайтов и социальных сетей
Работа со статистикой и аналитикой сайтов
Знание программ для работы с текстом (Microsoft Word, Google Docs, Adobe Photoshop)