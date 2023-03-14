Мое резюме

Имя и контактная информация:

Имя: Сергей

Адрес электронной почты: [email protected]

Профессиональный заголовок:

Копирайтер с опытом работы 5 лет в написании продающих текстов для сайтов и социальных сетей

Образование:

Высшее образование: КНУКИИ, диплом специалиста (2012 год окончания)

Опыт работы:

Копирайтер

Создание продающих текстов для сайта и социальных сетей

Написание статей на темы, связанные с продукцией компании

Редактирование и корректировка текстов

Подбор и подготовка изображений для публикаций

Навыки: