balancevanata

Наталия Баланцева balancevanata

 
35 летРоссия/Орел
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Начинающий Таргетолог, управляющий коммерческим аккаунтом

Таргетолог (специализация - Facebook и Instagram, ВКонтакте, myTarget)Услуги:

  • Аудит существующих рекламных кампаний
  • Работа с аудиториями и целями
  • Постоянное ведение рекламных кампаний
  • Разовая настройка рекламных объявлений в Facebook и Instagram, myTarget, ВКонтакте
Виды работ с таргетингом:

  • Получение целевых запросов на товары / услуги (лидогенерация)
  • Увеличение трафика на сайт / магазин
  • Продвижение бизнес-страниц в соц.сетях путем вовлечения пользователей
  • Быстрая доставка рекламного предложения путем увеличения охватов
  • Увеличение конверсий и продаж по каталогу
  • Привлечение целевой аудитории к оффлайновым точкам
Обучение и опыт:

Окончила Онлайн-университет Skillbox по специальности Таргетолог (декабрь 2020 год)

Опыт настройки рекламных объявлений в РК Facebook