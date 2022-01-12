balancevanata

Наталия Баланцева balancevanatabalancevanata
35 летРоссия/Орел
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Начинающий Таргетолог, управляющий коммерческим аккаунтом
Таргетолог (специализация - Facebook и Instagram, ВКонтакте, myTarget)Услуги:
- Аудит существующих рекламных кампаний
- Работа с аудиториями и целями
- Постоянное ведение рекламных кампаний
- Разовая настройка рекламных объявлений в Facebook и Instagram, myTarget, ВКонтакте
- Получение целевых запросов на товары / услуги (лидогенерация)
- Увеличение трафика на сайт / магазин
- Продвижение бизнес-страниц в соц.сетях путем вовлечения пользователей
- Быстрая доставка рекламного предложения путем увеличения охватов
- Увеличение конверсий и продаж по каталогу
- Привлечение целевой аудитории к оффлайновым точкам
Окончила Онлайн-университет Skillbox по специальности Таргетолог (декабрь 2020 год)
Опыт настройки рекламных объявлений в РК Facebook
Действие аккаунта приостановлено!