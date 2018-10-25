barbour123

Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директе и Google Adwords!

Приветствую!

Что я могу Вам предложить:

- настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords;

- настройка и отслеживание целей в Яндекс.Метрике и Гугл Аналитикс;

- аналитика и ежедневная оптимизация кампаний;

- постоянная работа, направленная на достижение поставленных целей.

Являюсь сертифицированным специалистом по контекстной рекламе → http://haa.su/DZ0/

Что входит в объем работы?

Обязательный анализ Вашего предложения и конкурентов перед запуском рекламы – проанализирую Ваш сайт, предложение и конкурентов, после чего предоставлю подробный отчет о необходимых изменениях с точки зрения маркетинга, юзабилити и требований систем контекстной рекламы – если сайт плохой, то никакая реклама не поможет;

Анализ целевой аудитории и сегментирование;

Грамотная проработка списка ключевых слов и списка минус-фраз, ориентируясь на сегменты аудитории;

Написание уникальных и максимально релевантных объявлений;

Я.Метрика/Аналитика и цели, Я.Визитка, Уточнения, Быстрые ссылки, правильные UTM-метки и прочие важные мелочи;

7 дней бесплатного ведения рекламных кампаний.

Особенности сотрудничества:

- прозрачная и открытая работа с моей стороны;

- маниакально повышенная ответственность – я не оставляю РК своих клиентов на произвол судьбы;

- настройку кампаний провожу в отдельном рекламном аккаунте, созданном индивидуально для Вас – у вас будет полный доступ к профилю; при необходимости покажу где, что посмотреть;

- я привык работать на результат, добиваясь максимальной конверсии и снижения Ваших расходов на рекламу;

- единый тариф – от $50, ведение кампании – от $30/месяц;

- каждое направление и система (Яндекс Директ / Google Ads) – отдельная стоимость: шкафы-купе и кровати – разные направления с одного сайта;

- создание графических объявлений не входит в указанный объем работ (+ $25);

Основные этапы нашего сотрудничества:

Знакомство с нишей, анализ сайта, предложения и конкурентов;

Составляю mind-карту, куда вношу все базовые фразы и маски ключей, после чего собираю ключевые слова;

Сбор минус-слов – отсечение нецелевых и нерелевантных ключевых слов, по которым работать не стоит;

Группировка ключей и написание объявлений, используя Ваше УТП, преимущества, призывы к действию и др.;

Загрузка РК, модерация;

Настройка Я.Метрики и Аналитики и запуск РК;

Отслеживание показателей и оптимизация кампании.

Если у вас уже есть негативный опыт с Директом/Adwords, то отправьте мне адрес сайта и логин/пароль от аккаунта Директа и Метрики (или откройте мне доступ), а я вам расскажу, как и насколько можно улучшить кампанию. Очень часто бывает, что некачественный сайт или товар тянет вниз всю рекламную кампанию, в результате чего впустую сливается весь бюджет.

Аудит оплачивается отдельно – $10 (до 5 рекламных кампаний одного направления). Если после аудита Вы заказываете настройку РК – аудит не оплачивается. Срок выполнения – до 2 дней.

В рамках аудита будет проведено:

Оценка Поисковой РК – ключевые слова, их релевантность, позиции показа, УРЛ, ставки;

Оценка кампании в РСЯ/КМС - качество объявлений (изображение + текст), возможность расширения, варианты тестов;

Параметры настройки кампаний;

Комментарии по статистике;

Комментарии по сайту.

Грамотная подготовка к запуску рекламы - половина успеха!

Обратите внимание на слово «сотрудничество» – это значит, что Вы будете принимать непосредственное участие на ключевых этапах работы, например, для согласования ключевых фраз или масок, ведь Вы, как никто другой, лучше всех знаете свой продукт, а я учитываю Ваш опыт.

Контакты:

Skype: barbour123

Telegram: +380935886840

Email: [email protected]

С уважением,

– Анатолий.