barcelono4ka

Марьяна barcelono4ka

 
37 летИспания/Барселона
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Рерайт без исходников в неделю 150000 знаков

    Здравствуйте уважаемые веблансеры! Нужен рерайт без исходников по 60 статей в неделю по 2500 знаков б.п. каждая статья. Итого получается 150.000 зн.б.п. в неделю. Тексты будут связаны с путешествиями по европе, арендой апартаментов и полезной информацией туристу. Списки ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO-рерайт статей о путешествиях по Европе

    Здравствуйте дорогие копирайтеры! Ищем ответственных и шустрых рерайтеров для (пере)написания статей по темам Путешествий по европе, полезная информация туристу, мероприятия в Европе, достопримечательности и туры. Объем работы приличный. Пожалуйста, присылайте свои расценки и ссылки на похожие ...

    Написание статей
    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО-тексты о недвижимости

    Здравствуйте ответственные и талантливые копирайтеры! Приглашаем к сотрудничеству специалистов по написанию сео-текстов: статей и новостей. Требуются уникальные статьи для 2-х сайтов. Общая тематика — рынок недвижимости в Европе, продажа и аренда любых объектов недвижимости, туризм, полезная информация. В ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад