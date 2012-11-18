barcelono4ka

Здравствуйте уважаемые веблансеры! Нужен рерайт без исходников по 60 статей в неделю по 2500 знаков б.п. каждая статья. Итого получается 150.000 зн.б.п. в неделю. Тексты будут связаны с путешествиями по европе, арендой апартаментов и полезной информацией туристу. Списки ...
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте дорогие копирайтеры! Ищем ответственных и шустрых рерайтеров для (пере)написания статей по темам Путешествий по европе, полезная информация туристу, мероприятия в Европе, достопримечательности и туры. Объем работы приличный. Пожалуйста, присылайте свои расценки и ссылки на похожие ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте ответственные и талантливые копирайтеры! Приглашаем к сотрудничеству специалистов по написанию сео-текстов: статей и новостей. Требуются уникальные статьи для 2-х сайтов. Общая тематика — рынок недвижимости в Европе, продажа и аренда любых объектов недвижимости, туризм, полезная информация. В ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад