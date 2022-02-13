Полное погружение в проект, использование маркетинговых исследований, проектирование интерфейсов, работа с популярными CMS.

Здравствуйте! Я Екатерина, отличный дизайнер и разработчик

Портфолио - https://www.behance.net/barievadesign

Рабочий график:

Пн – Пт: 09:00 до 18:00

Сб – Вс: 12:00 до 15:00

Я ценю ваше время и деньги, поэтому каждая работа всегда выполняется в срок.

Про разработку

Есть кратко: Занимаюсь разработкой как простых так и высоконагруженных сайтов с нуля так и их доработкой/оптимизацией.

Создаю чистый, валидный, компактный и кроссбраузерный код

Плюсы:

Работаю с scss, flexbox, grid, js, jquery, bootstrap,

Оптимизация по google page speed, валидация

Подключение любых API сервисов

Адаптивная верстка любой сложности

HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, PIXEL PERFECT, BOOTSTRAP, GULP, SCSS, FIGMA, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR...

Работаю с: PHP, API, HTML5/CSS3, JS/jQuery.

Опыт работы в сфере IT 2 года!

✅ Профессиональный подход к каждому заказу

✅ Выполненная работа в срок

✅ Качественный и оптимизированный код

✅ Индивидуальный подход ко всем проектам

✅ После завершения проекта поддержка и помощь

• PHP

• JavaScript, JQuery

• HTML / CSS / SASS (SCSS)

Умение работать с чужим кодом (работа над доработками проектов).

Качественная вёрстка и натяжка: PSD/FIGMA

Создание Макетов/Дизайнов/Страниц/Оформлений/Логотипов - для ваших сайтов

Подключение любых платежных систем на ЛЮБЫЕ сайты:

YANDEX/QIWI/VISA/FREE-KASSA/UNITPAY и др.

Про дизайн

Так же занимаюсь различными видами дизайна более 2 лет и слежу за всеми текущими тенденциями, поэтому в конечном итоге ваш клиент будет увлечен вашим веб-сайтом или приложением, а вы получите прибыль.

Чистый, удобный и уникальный дизайн

Делаю прототипы и учитываю целевую аудиторию будущего сайта

Портфолио https://www.behance.net/barievadesign

Предлагаю разные концепции, всегда ищу наиболее эффективные решения для клиентов

Любое стилистическое и техническое решение готова обосновать

• Подбираю референсы

• Работаю с прототипами и продумываю UX

• Предлагаю 2-3 варианта дизайна

• Сделаю анимацию и всплывающие окна

• Составляю техническое задание.

• Вникаю в суть вашего проекта.

• Фундаментально изучаю целевую аудиторию и конкурентов.

• Применяю современные концепции интернет-маркетинга.

• Выполняю работу в срок.

Программы:

- Adobe Photoshop

- Figma

- Adobe Illustrator

- Adobe InDesign

Обращайтесь, консультация бесплатно!

#Разработка сайтов

#Верстка PSD/FIGMA ->HTML

#Веб-программирование PHP

#Создание дизайна для сайтов

#Работа с известными CMS - WordPress, OpenCart

#Натяжка вашего макета на CMS