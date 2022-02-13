Здравствуйте! Я Екатерина, отличный дизайнер и разработчик
Портфолио - https://www.behance.net/barievadesign
Рабочий график:
Пн – Пт: 09:00 до 18:00
Сб – Вс: 12:00 до 15:00
Я ценю ваше время и деньги, поэтому каждая работа всегда выполняется в срок.
Про разработку
Есть кратко: Занимаюсь разработкой как простых так и высоконагруженных сайтов с нуля так и их доработкой/оптимизацией.
Создаю чистый, валидный, компактный и кроссбраузерный код
Плюсы:
Работаю с scss, flexbox, grid, js, jquery, bootstrap,
Оптимизация по google page speed, валидация
Подключение любых API сервисов
Адаптивная верстка любой сложности
HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, PIXEL PERFECT, BOOTSTRAP, GULP, SCSS, FIGMA, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR...
Работаю с: PHP, API, HTML5/CSS3, JS/jQuery.
Опыт работы в сфере IT 2 года!
✅ Профессиональный подход к каждому заказу
✅ Выполненная работа в срок
✅ Качественный и оптимизированный код
✅ Индивидуальный подход ко всем проектам
✅ После завершения проекта поддержка и помощь
• PHP
• JavaScript, JQuery
• HTML / CSS / SASS (SCSS)
Умение работать с чужим кодом (работа над доработками проектов).
Качественная вёрстка и натяжка: PSD/FIGMA
Создание Макетов/Дизайнов/Страниц/Оформлений/Логотипов - для ваших сайтов
Подключение любых платежных систем на ЛЮБЫЕ сайты:
YANDEX/QIWI/VISA/FREE-KASSA/UNITPAY и др.
Про дизайн
Так же занимаюсь различными видами дизайна более 2 лет и слежу за всеми текущими тенденциями, поэтому в конечном итоге ваш клиент будет увлечен вашим веб-сайтом или приложением, а вы получите прибыль.
Чистый, удобный и уникальный дизайн
Делаю прототипы и учитываю целевую аудиторию будущего сайта
Портфолио https://www.behance.net/barievadesign
Предлагаю разные концепции, всегда ищу наиболее эффективные решения для клиентов
Любое стилистическое и техническое решение готова обосновать
• Подбираю референсы
• Работаю с прототипами и продумываю UX
• Предлагаю 2-3 варианта дизайна
• Сделаю анимацию и всплывающие окна
• Составляю техническое задание.
• Вникаю в суть вашего проекта.
• Фундаментально изучаю целевую аудиторию и конкурентов.
• Применяю современные концепции интернет-маркетинга.
• Выполняю работу в срок.
Программы:
- Adobe Photoshop
- Figma
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
Обращайтесь, консультация бесплатно!
#Разработка сайтов
#Верстка PSD/FIGMA ->HTML
#Веб-программирование PHP
#Создание дизайна для сайтов
#Работа с известными CMS - WordPress, OpenCart
#Натяжка вашего макета на CMS
Портфолио
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