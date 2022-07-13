barohina_elizave

Обладаю аналитическими навыками и навыками работы в команде, полученными в ходе обучения в университете и разнообразной частичной занятости в сферах розничной торговли. Личные качества: коммуникабельность, целеустремленность, повышенная работоспособность, рациональность в принятии решений, стрессоустойчивость. Заинтересована в дополнительном образовании. Высокая самомотивация.

Навыки:

MS Office

CRM Битрикс24

Microsoft Teams

Электронная почта

(Microsoft Outlook, Gmail)

Adobe Photoshop

Abbyy FineReader

Google Таблицы

Trello

Курсы:

Entwicklung und Förderung von Kleinunternehmen

Hochschule Magdeburg-Stendal

Курсы немецкого языка

Goethe-Institut