barohina_elizave

Елизавета Барохина barohina_elizavebarohina_elizave
25 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Обладаю аналитическими навыками и навыками работы в команде, полученными в ходе обучения в университете и разнообразной частичной занятости в сферах розничной торговли. Личные качества: коммуникабельность, целеустремленность, повышенная работоспособность, рациональность в принятии решений, стрессоустойчивость. Заинтересована в дополнительном образовании. Высокая самомотивация.
Навыки:
MS Office
CRM Битрикс24
Microsoft Teams
Электронная почта
(Microsoft Outlook, Gmail)
Adobe Photoshop
Abbyy FineReader
Google Таблицы
Trello
Курсы:
Entwicklung und Förderung von Kleinunternehmen
Hochschule Magdeburg-Stendal
Курсы немецкого языка
Goethe-Institut