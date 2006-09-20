baron142

Сергей Егоров baron142

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Требуеться удаленный работник (модератор) Для работы на дому работа с 9-00 до 17-00 с пон-пят в обязоности входит обзванивание клиентской базы и внесение заявок и размещение их на портале оплата 100$ Оклад + каждая заявка оплачиваеться в среднем менеджер в Офисе делает 50 контактов собирает 30 заявок каждая заявка оплачиваемая -0,5$ Выходит в среднем 400$ Телефонные карты выдаються. [email protected] тел.(495)727 2862 доб 1196 Сергей

  • Удаленный контент-менеджер

    $100

    Работа с нашим сайтом наполнение информацией работа на дому, Сбор информации у наших клиентов база предоставляеться обзванивать клиентов собирать заявки обрабатывать и вносить на сайт оплата оклад 100$ и каждая заявка отдельно оплачиваеться 0,50$ ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модератор

    $400

    Требуеться удаленный работник (модератор) Для работы на дому работа с 9-00 до 17-00 с пон-пят в обязоности входит обзванивание клиентской базы и внесение заявок и размещение их на портале оплата 100$ Оклад + каждая заявка ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Удаленный работник (модератор)

    Требуеться удаленный работник (модератор) Для работы на дому работа с 10-00 до 16-00 с пон-пят в обязоности входит внесение заявок и размещение их на портале оплата 200-300$ и выше в зависимости от объема работы ...

    Служба поддержки23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад