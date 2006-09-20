Работа с нашим сайтом наполнение информацией работа на дому, Сбор информации у наших клиентов база предоставляеться обзванивать клиентов собирать заявки обрабатывать и вносить на сайт оплата оклад 100$ и каждая заявка отдельно оплачиваеться 0,50$ ...
Требуеться удаленный работник (модератор) Для работы на дому работа с 9-00 до 17-00 с пон-пят в обязоности входит обзванивание клиентской базы и внесение заявок и размещение их на портале оплата 100$ Оклад + каждая заявка оплачиваеться в среднем менеджер в Офисе делает 50 контактов собирает 30 заявок каждая заявка оплачиваемая -0,5$ Выходит в среднем 400$ Телефонные карты выдаються. [email protected] тел.(495)727 2862 доб 1196 Сергей
- $100Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $400
Требуеться удаленный работник (модератор) Для работы на дому работа с 9-00 до 17-00 с пон-пят в обязоности входит обзванивание клиентской базы и внесение заявок и размещение их на портале оплата 100$ Оклад + каждая заявка ...Служба поддержки7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуеться удаленный работник (модератор) Для работы на дому работа с 10-00 до 16-00 с пон-пят в обязоности входит внесение заявок и размещение их на портале оплата 200-300$ и выше в зависимости от объема работы ...Служба поддержки23 заявкиЗакрыт17 лет назад