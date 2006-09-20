Требуеться удаленный работник (модератор) Для работы на дому работа с 9-00 до 17-00 с пон-пят в обязоности входит обзванивание клиентской базы и внесение заявок и размещение их на портале оплата 100$ Оклад + каждая заявка оплачиваеться в среднем менеджер в Офисе делает 50 контактов собирает 30 заявок каждая заявка оплачиваемая -0,5$ Выходит в среднем 400$ Телефонные карты выдаються. [email protected] тел.(495)727 2862 доб 1196 Сергей