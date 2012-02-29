Программист php+mysql+js
профиль на fl.ru ---> https://www.fl.ru/users/php_flomaster
Опыт 5года->php(ООП),js(jquery),ajax,sql(mysql),css.
cms->Joomla!,WordPress.
Задачи->Сайты(различной тематики, как с нуля так и доработка),парсеры(написал очень много для одного крупного заказчика, порядка 500шт.),калькуляторы,скрипты(регистрация,админыки,сms...)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Билибум189 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
12 лет назад
Работой доволен. Михаил учел и доработал все пожелания. Работа сдана в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Работать очень понравилось, буду рад сотрудничать ещё.
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
нет рейтинга