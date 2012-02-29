bartiman

Лукин bartiman

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программист php+mysql+js

профиль на fl.ru ---> https://www.fl.ru/users/php_flomaster

Опыт 5года->php(ООП),js(jquery),ajax,sql(mysql),css.

cms->Joomla!,WordPress.

Задачи->Сайты(различной тематики, как с нуля так и доработка),парсеры(написал очень много для одного крупного заказчика, порядка 500шт.),калькуляторы,скрипты(регистрация,админыки,сms...)

PHPWordPressMySQLCSSJoomlajQueryAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
dse
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Написать скрипт
Работой доволен. Михаил учел и доработал все пожелания. Работа сдана в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Работать очень понравилось, буду рад сотрудничать ещё.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
нет рейтинга