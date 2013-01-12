Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Роман
batar27
batar27
32 года
Россия
/
Холмск
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Вселенов
drbot
43 года
Россия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
$500
10 баллов
11 лет назад
Техподдержка для сайта (онлайн-чат, тикеты)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Служба поддержки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Предложить заказ
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Цены на услуги
1
Свернуть сайдбар