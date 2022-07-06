batorov97

Бэликто Баторов batorov97

 
26 летРоссия/Иркутск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка лендингов. Создание сайтов.

Услуги

  • Адаптивная и кроссбраузерная верстка
  • Макеты из PS, Figma и т.д.
  • Постановка сайта на хостинг, привязка домена
  • Исправление чужих работ

Технологии

  • Базовый стек технологий HTML, CSS, JS
  • Препроцессоры CSS Sass и Less
  • CSS Фреймворк Bootstrap (3/4/5)
  • JS
  • Верстка по методологии БЭМ

Способы оплаты

  • Безналичный расчет: Sberbank.
  • Электронные кошельки: Yandex Деньги (ЮMoney).
  • Возможны и другие варианты оплаты по договоренности.

Контакты

JavascriptHTMLCSSBootstrapFigmaSASSВерстка лендингаВерстка макета
Портфолио