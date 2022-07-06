Верстка лендингов. Создание сайтов.
Услуги
- Адаптивная и кроссбраузерная верстка
- Макеты из PS, Figma и т.д.
- Постановка сайта на хостинг, привязка домена
- Исправление чужих работ
Технологии
- Базовый стек технологий HTML, CSS, JS
- Препроцессоры CSS Sass и Less
- CSS Фреймворк Bootstrap (3/4/5)
- JS
- Верстка по методологии БЭМ
Способы оплаты
- Безналичный расчет: Sberbank.
- Электронные кошельки: Yandex Деньги (ЮMoney).
- Возможны и другие варианты оплаты по договоренности.
Контакты
- Почта: [email protected]
- Telegram: @batorov_beligto
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