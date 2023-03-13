Студент в IT секторе

С опытом работы в веб-разработке более 2yx лет, я обладаю техническими навыками и творческим мышлением, чтобы создать веб-сайт, который превзойдет ваши ожидания.

Кроме того, я владею навыками копирайтинга и перевода, что означает, что я могу создать увлекательный, многоязычный контент для вашего веб-сайта. Кроме того, у меня есть опыт работы в Photoshop и дизайне фотографий, поэтому я могу помочь вам создать впечатляющую визуальную составляющую, которая улучшит внешний вид вашего веб-сайта.

Так что, если вам нужен веб-разработчик, который может заняться всеми аспектами вашего веб-сайта - от разработки до создания контента и визуального дизайна - не ищите дальше, чем я. Свяжитесь со мной сегодня, чтобы обсудить ваши требования к проекту!