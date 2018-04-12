bauyrzhan78

www.qazaqgrill.kz мне нужен сайт под ключ. Я смотрю Вы еще делаете монтаж видеороликов. Тоже нужно.
Сайты «под ключ»19 заявок
Закрыт
7 лет назад
www.qazaqgrill.kz мне нужен сайт под ключ. Я смотрю Вы еще делаете монтаж видеороликов. Тоже нужно.
Мы сами запустили лендинг www.qazaqgrill.kz, но кажется он слабоват. И есть доработки которые мы не можем доделать. Нужно чтобы могли покупать и оплачивать сразу с сайта (карточкой), стобы можно было сразу при нажатии на контакт ...
Сайт или лендинг по продаже ягнят целиком. Мы сделали лендинг www.qazaqgrill.kz. Но он не всем нравиться. Нужно сделать продающий лендосик или полноценный сайт.