bauyrzhan78

Мы сами запустили лендинг www.qazaqgrill.kz, но кажется он слабоват. И есть доработки которые мы не можем доделать. Нужно чтобы могли покупать и оплачивать сразу с сайта (карточкой), стобы можно было сразу при нажатии на контакт ...