Дизайн сайтов
Простой и уникальный дизайн вашего великолепного сайта
Самое главное в сайте удобство и уникальность
Привет
Меня зовут Малли и я веб-дизайнер (middle UI/UX design).
Люблю когда все просто идеально, но так не бывает.
Не могу хвастаться многолетним опытом и не продаю курсы.
Но я дизайнер который поможет вам, сделать ваш сайт уникальным, максимально удобным и приятный для глаз.
Я работаю на платформах: Figma, Photoshop, Illustrator и Tilda
Я делаю:
Прототип сайта
Landing page, многостраничный сайт, корпоративные сайты
Анимацией сайта
Презентацией сайта
Логотип
Работаю по предоплате
-Но если вам не понравиться окончательный вариант и правками его, ни как не исправить (не проблема, я верну вам аванс).
-Правки бесплатно
Мои скромные соц.сети
Инстаграм: https://instagram.com/baysunova?utm_medium=copy_link
Портфолио
- Дизайн сайта для Sono20 просмотров