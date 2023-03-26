Дизайн сайтов

﻿Простой и уникальный дизайн вашего великолепного сайта

Самое главное в сайте удобство и уникальность

﻿Привет

Меня зовут Малли и я веб-дизайнер (middle UI/UX design).

Люблю когда все просто идеально, но так не бывает.

Не могу хвастаться многолетним опытом и не продаю курсы.

Но я дизайнер который поможет вам, сделать ваш сайт уникальным, максимально удобным и приятный для глаз.

Я работаю на платформах: Figma, Photoshop, Illustrator и Tilda

Я делаю:

Прототип сайта

Landing page, многостраничный сайт, корпоративные сайты

Анимацией сайта

Презентацией сайта

Логотип

Работаю по предоплате

-Но если вам не понравиться окончательный вариант и правками его, ни как не исправить (не проблема, я верну вам аванс).

-Правки бесплатно

Мои скромные соц.сети

Инстаграм: https://instagram.com/baysunova?utm_medium=copy_link