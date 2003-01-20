bbyournasty

КОПИРАЙТИНГ
Здравствуйте! Рада, что вы хотите обратиться ко мне для решения вашей задачи.
Основная информация:
- Грамотная, ответственная, обладаю аналитическим складом ума, сделаю ваш заказ качественно и быстро
- Цены низкие так как я только недавно начала развиваться в этой сфере, учту все ваши пожелания.
- Пишу практически на любые темы, кроме: ставок и политики
- Предлагаю: копирайтинг любой сложности, рерайтинг, редактура и корректура текстов, написание статей, сценариев, нейминг и создание слоганов, публикация объявлений.
- Креативность
- Пунктуальность
- Честность
- Трудолюбие
- Коммуникабельность
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