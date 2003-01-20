bbyournasty

Анастасия bbyournasty

 
20 летРоссия/Пенза
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
КОПИРАЙТИНГ

Здравствуйте! Рада, что вы хотите обратиться ко мне для решения вашей задачи. 

Основная информация: 

  • Грамотная, ответственная, обладаю аналитическим складом ума, сделаю ваш заказ качественно и быстро
  • Цены низкие так как я только недавно начала развиваться в этой сфере, учту все ваши пожелания.
  • Пишу практически на любые темы, кроме: ставок и политики
  • Предлагаю: копирайтинг любой сложности,  рерайтинг, редактура и корректура текстов, написание статей, сценариев, нейминг и создание слоганов, публикация объявлений.
Мои личные качества:

  • Креативность
  • Пунктуальность
  • Честность
  • Трудолюбие
  • Коммуникабельность
Написание статей